«أوبك» تختار الكويتي ناصر الرشيد مستشاراً قانونياً في المنظمة

(كونا) – أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الكويت الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور ناصر الرشيد بمنصب مستشار قانوني في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان فوز الرشيد يأتي تقديرا لما تحظى به الكويت من مكانة مرموقة في «أوبك» مشيرة الى انه من المخضرمين في القانون الدولي.

وذكرت ان هذا التعيين يأتي تلبية لتطلع المنظمة نحو مراجعة الأفكار والقرارات من الناحية القانونية للنهوض بالمنظمة ومواجهة التحديات المستقبلية بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الرشيد والمشاركات الواسعة والفاعلة في المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن الكويت حريصة على التواجد الفاعل في المنظمات الدولية وأن تواكب حضورها المؤثر في هذه الصناعة العملاقة على المشهد الدولي بما يعكس جهود البلاد الكبيرة في عالم الطاقة.