اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 12 دقيقة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند 0.305 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.24 في المئة لمستوى 0.332 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.42 في المئة إلى مستوى 0.376 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.08 في المئة إلى مستوى 0.330 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 12 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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