«المشروعات السياحية» تعتزم تطوير مشروعين سياحيين بتكلفة 500 مليون دينار

قال رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية محمد السقاف، إن الشركة تعتزم تطوير مشروعين سياحيين في جزيرة فيلكا وموقع المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة غرب العاصمة، بتكلفة إجمالية قد تصل إلى 500 مليون دينار «1.64 مليار دولار».

وذكر السقاف في مقابلة مع «رويترز»، أن الشركة المملوكة للهيئة العامة للاستثمار، لا تزال في بداية الدراسات وطرح الأفكار «لنرى أنسب الحلول لهذين المشروعين العملاقين»، حيث تبلغ مساحة مشروع جزيرة فيلكا كيلومترين مربعين، والمدينة الترفيهية 2.6 كيلومتر مربع.

وأوضح أن هناك احتمالين لتمويل هذين المشروعين: أن تضطلع بهما شركة المشروعات السياحية بنفسها من خلال مساعدة الهيئة العامة للاستثمار، أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.

واستدرك قائلا إن مشاركة القطاع الخاص ستكون صعبة جدا في ظل القانون رقم 105 الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص باستئجار أملاك الدولة من خلال عقود مدتها ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد، معتبرا أن هذه المدة المحدودة أمر غير مشجع للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.

وأوضح أن الشركة لا تملك خيار الاقتراض لتمويل هذين المشروعين لأنها لا تمتلك الأراضي، وإنما تنتفع بها بموجب عقد حق انتفاع مع إدارة أملاك الدولة.. «في النهاية أنت لا تملك هذه الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض».