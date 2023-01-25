بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 36 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 36 نقطة ليبلغ مستوى 7338.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 في المئة.

وتم تداول 148.7 مليون سهم عبر 8938 صفقة نقدية بقيمة 42.5 مليون دينار «نحو 128.7 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.2 نقطة ليبلغ مستوى 5675.03 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.48 في المئة من خلال تداول 77.5 مليون سهم عبر 4104 صفقات نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار «نحو 34.8 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 40.19 نقطة ليبلغ مستوى 8152.06 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.49 في المئة من خلال تداول 71.2 مليون سهم عبر 4834 صفقة بقيمة 30.9 مليون دينار «نحو 93.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 12.15 نقطة ليبلغ مستوى 5737.07 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 58.4 مليون سهم عبر 2430 صفقة نقدية بقيمة 7.7 مليون دينار «نحو 23.3 مليون دولار».

وكانت شركات «صكوك» و«عربي قابضة» و«سينما» و«بيت الطاقة» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«إس تي سي» و«الدولي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «معادن» و«الأنظمة» و«وثاق» و«أرجان» الأكثر انخفاضا.