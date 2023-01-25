روسيا تختبر صواريخ «زيركون» التي يصل مداها إلى 900 كلم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف”، أجرت اختبارات لقدراتها الهجومية بغرب المحيط الأطلسي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الفرقاطة “أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف”، قامت بمحاكاة حاسوبية لصواريخ “زيركون” التي تتجاوز سرعة الصوت.

ويزيد مدى صواريخ زركون عن 900 كلم، وتتحرك بسرعة أكبر بعدة أضعاف من سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب الدفاع ضدها.

ولم يذكر البيان أن الفرقاطة أطلقت صاروخا.

ويأتي اختبار قدرات هذه الصواريخ الفتاكة، بالتزامن مع التوترات غير المسبوقة بين الدول الغربية وروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأشار المسؤولون الروس في عدة مناسبات إلى أن روسيا قد تلجأ إلى ترسانتها النووية، الأكبر في العالم، إذا شعرت بالتهديد من الدعم الغربي لأوكرانيا.

وتدربت فرقاطة “الأدميرال غورشكوف” على تنفيذ ضربة صاروخية بزيركون على هدف بحري حاكته سفينة عدو افتراضية على بعد أكثر من 900 كلم.

وأجرت هذه الفرقاطة تدريبات في البحر النرويجي، بداية الشهر الجاري، بعد أن أرسلها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المحيط الأطلسي في إشارة للغرب بأن موسكو لن تتراجع عن الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.

وأعلنت وكالة تاس الحكومية الروسية، هذا الأسبوع، أن الفرقاطة “غورشكوف”، ستنتضم إلى مناورات مشتركة، في شهر فبراير القادم، مع القوات البحرية الصينية والجنوب أفريقية.

وتعد هذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة “أميرال أسطول الاتحاد السوفياتي غورشكوف” المسلحة بصواريخ زيركون، وفقا لرويترز.