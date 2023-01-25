روسيا: قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد» سينقل النزاع إلى مستوى خطير

• موقف برلين يعني تخليها عن مسؤوليتها التاريخية عن جرائم الحرب العالمية الثانية

• القرار يؤجج النزاع ويلغي المصالحة بين الروس والألمان

(كونا) – وصف سفير روسيا لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف اليوم الاربعاء قرار برلين تزويد أوكرانيا بدبابات (ليوبارد) القتالية الثقيلة بأنه «خطوة خطيرة للغاية».

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن نيتشايف قوله إن «من شأن هذه الخطوة ان تنقل النزاع الى مستوى أخطر من المجابهة» متهما برلين بأنها ليست مهتمة بالتوصل الى تسوية دبلوماسية للنزاع في أوكرانيا.

واضاف «ان هذا القرار يعكس الرغبة في تأجيج النزاع عن طريق تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة» مبينا ان «موقف برلين يعني تخلي ألمانيا عن مسؤوليتها التاريخية عن الجرائم التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية وإلغاء المصالحة بين الروس والالمان».

واشار الى ان إرسال دبابات ألمانية الى اوكرانيا سيتسبب في سقوط ضحايا بين العسكريين والمدنيين الروس على حد سواء قائلا ان «هذه الخطوة ستؤدي الى تقويض الثقة وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالعلاقات الروسية الألمانية».

وكان مجلس الوزراء الألماني قرر في وقت سابق اليوم تزويد أوكرانيا ب14 دبابة من طراز (ليوبارد) الى أوكرانيا ورفع الحظر عن قيام الدول الأخرى التي تملك مثل هذه الدبابات بإرسالها إلى أوكرانيا.