دوليات

فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينا فاسو في غضون شهر

منذ 45 دقيقة
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(كونا) – أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن فرنسا ستسحب قواتها العسكرية من بوركينا فاسو بعد تلقيها طلبا رسميا بذلك من المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
ونقلت محطة «بي.اف.ام» الإخبارية عن المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية ان كلير لوجندر القول «تلقينا رسميا أمس الثلاثاء إشعارا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاقية 2018 المتعلقة بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد».
وأوضحت المتحدثة أنه سيتم سحب القوات وذلك وفقا لبنود الاتفاقية حيث يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي وسنلتزم بشروط هذه الاتفاقية من خلال العمل بناء على هذا الطلب.
وأعلن المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو أمس الثلاثاء أن الحكومة قررت إنهاء الاتفاق العسكري الذي يتيح للقوات الفرنسية قتال المسلحين في البلاد وذلك رغبة منهم في تولي مسؤولية الدفاع عن أنفسهم.
يأتي القرار في وقت تواجه فيه حكومة بوركينا فاسو مظاهرات ومطالبات شعبية بانسحاب القوات الفرنسية من البلاد. 

منذ 45 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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