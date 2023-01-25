قاضٍ هندي: الإشعاعات الذرية لا تؤثر على المنازل المبنية بروث الأبقار

(أ ف ب) – حكمت محكمة في غرب الهند على رجل مسلم متهم بتهريب ماشية، بالسجن مدى الحياة، قائلة في حكم يجدد تأكيد قدسية الأبقار في البلاد، إن البيوت المصنوعة من روث البقر محمية حتى من تداعيات الإشعاعات.

وكانت محكمة في غوجارات تفصل في قضية رجل متهم بتهريب قطيع لقتله، وهي ممارسة غير قانونية بموجب قوانين الولاية.

وقال رئيس المحكمة سمير فينوشاندرا فياس إن تصرفات الشاب البالغ 22 عاماً كانت «مخيبة للآمال للغاية»، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن خلص إلى أن ذبح الأبقار كان مصدر مشاكل كثيرة.

وقال «ثبت علمياً أن الإشعاعات الذرية لا يمكن أن تؤثر على البيوت المصنوعة من روث البقر، وشرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من الأمراض المستعصية، كل مشاكل الأرض ستحل إذا توقف ذبح البقر»، لكن القاضي لم يقدم أي أدلة علمية على هذه المزاعم.