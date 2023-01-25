دوليات

قطع عدد من الطرق في بيروت وخارجها احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أقدم عدد من المواطنين اليوم الاربعاء على قطع الطرق في بعض مناطق العاصمة بيروت وخارجها، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية إن عددا من المحتجين قطعوا الطريق أمام مصرف لبنان في بيروت احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وسط تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي في محيط المصرف ما أدى الى زحمة سير خانقة وتوقف حركة المرور في عدد من شوارع العاصمة.

واضافت أن عددا من المواطنين أغلقوا الطريق الدولي بين مدينة طرابلس وعكار في مدينة (البداوي) شمال لبنان في الاتجاهين مما تسبب في ازدحام خانق في المنطقة وفي الطرقات الفرعية البديلة التي لجأ إليها العابرون.

وأشارت الى ان محتجين قطعوا الطريق على مدخل مدينة (صور) بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات وقطع سائقو حافلات النقل الطريق عند مدخل مدينة (بعلبك) شرق البلاد.

وتجاوز سعر صرف الدولار الاميركي اليوم الـ56 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد ما انعكس على ارتفاع في أسعار المحروقات والغاز والسلع الغذائية. 

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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