اقتصاد

مخزونات النفط الأميركية ترتفع 3.4 مليون برميل في أسبوع

منذ 41 دقيقة
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قال معهد البترول إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين في يناير الجاري.

وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين صعدت 620 ألف برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات 1.9 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بصعود مخزون الخام 1.2 مليون برميل.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.3% إلى 86.13 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.8% ليسجل 80.13 دولار.

منذ 41 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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