اقتصاد

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية اليومية بسبب إضراب

منذ 3 ساعات
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أعلن مطار برلين إلغاء كافة الرحلات الجوية للركاب الأربعاء بسبب إضراب نظمه اتحاد «فيردي»، مما يؤثر على 300 رحلة جوية وحوالي 35 ألف مسافر، وذلك وفقًا لبيان من الشركة المشغلة للمطار «بي إي آر».

ويأتي ذلك الإضراب الذي دعا له «فيردي» – بسبب عدم الرضا عن المقترحات المقدمة في ثلاث جولات من مفاوضات جماعية من قبل إدارة المطار – قبل أيام من عطلة الشتاء التي تستغرق أسبوعاً في العاصمة الألمانية.

ويطالب «فيردي» بزيادة بقيمة 500 يورو (543 دولاراً) شهرياً لموظفي الخدمات الأرضية على مدى 12 شهراً بالإضافة إلى مكافآت أعلى لأفراد الأمن الجوي الذين يعملون في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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