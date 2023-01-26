أحمد لاري يقترح استعجال زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين 50 % بأثر رجعي

أعلن النائب أحمد لاري عن تقدمه باقتراح برغبة باستعجال الزيـادة المقـررة في مخصصات الطلبـة المبتعثين للدراسـة بالخـارج بنسبة (50 %) بـأثر رجعـي مـن بدايـة شـهر ديسمبر 2022.

ونصّ الاقتراح على ما يلي:

على الرغم مـن قـيام مجلـس الـوزراء الموقر بإقرار الزيادة المالية لمخصصات الطلبـة المبتعثين للدراسـة فـي الخـارج بنسبة (50 %) اعتبـاراً مـن بداية السنة المالية المقبلـة في 1 أبريل 2023، ومع أن هذا القرار المحـق يوضـح اهتمام الحكومـة بتقديم أنـواع الـدعم كافـة لأبنائنا الطلبة المبتعثين وتهيئة البيئـة المعيشية الملائمـة لهـم للدراسـة بالخـارج، إلا أن إقـرار بـدء الزيـادة مـع بدايـة السـنة الماليـة 1/4/2023 يعنـي أن وضـع الطلبة المبتعثـيـن فـي ظـل الأوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم وزيـادة ارهـاق الطلبة المبتعثين لمدة أربعة أشهر مقبلـة لـن يحقـق الفائدة المرجوة والمنتظـرة، وكـان الأولى منحهم هذه الزيادة مـن صـدور القرار لرفع أي معاناة وتقليـل الأضـرار الناتجة عن زيادة الرسوم والمصروفات بالخارج للطلبة المبتعثين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«يقـوم مجلـس الـوزراء المـوقر بإعـادة النظـر والاستعجال فـي مـنـح الزيـادة المقـررة بمخصصـات الطلبـة المبتعثين للدراسـة بالخـارج بنسبة (50 %) بـأثر رجعـي مـن بدايـة شـهر ديسمبر 2022 لرفع الآثار السلبية عـن كـاهـل الطلبة المبتعثين بالخـارج من رسوم وضرائب وزيادة أسعار في الدول المبتعثين إليها».