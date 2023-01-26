اقتصاد

إيرادات «الكويتية» ترتفع 115% العام الماضي.. مقارنة بـ2021

منذ 4 ساعات
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قال علي الدخان رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس إن إيرادات الشركة ارتفعت العام الماضي 115% مقارنة بعام 2021 وزادت بنسبة 10% عن 2019 قبل بدء الجائحة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الشركة سجلت خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار «180.26 مليون دولار» العام الماضي مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار في 2019.
وأوضح أن الشركة ما زالت تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بحلول نهاية 2024 رغم ارتفاع أسعار النفط مشيراً إلى أن كلفة الوقود السنوية على الشركة بلغت 130 مليون دينار.
وتعتزم شركة الطيران، وفق رئيسها، تشغيل مسارات جديدة إلى أثينا وبرشلونة وبرلين وبودابست ومدن العلا والطائف والقصيم السعودية في عام 2023.
 

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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