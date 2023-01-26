الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين

(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في (جنين) بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في معرض رده على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمؤتمر صحفي «إن الاتحاد الأوروبي أعرب مرارا عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».

وأشار إلى أن العام الماضي شهد «رقما قياسيا للضحايا الفلسطينيين منذ عام 2006».

وأوضح أن «ما يحدث في الضفة الغربية يعد مثالا آخر على ما أخبر به الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين الماضي قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بأن الوضع على الأرض سيء ومقلق للغاية اذ لا يزال التوتر قائما أيضا».

وجدد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى «خفض التصعيد وإنهاء دائرة العنف المفرغة التي تقوض أي أمل للتوصل إلى حل سلمي للصراع».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس ارتفاع عدد الشهداء خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة (جنين) ومخيمها الى تسعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنة بالإضافة إلى 20 تسجيل إصابة بينها أربع في حالة خطيرة.