القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني 

• عباس دعا إلى اجتماع طارئ لجميع القوى الفلسطينية لمواجهة عدوان الاحتلال

• 10 شهداء جراء العدوان الاسرائيلي على جنين

(كونا) – قررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري ضمن جملة من الخطوات جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي المتكرر على الفلسطينيين واخرها ما جرى في (جنين).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه أمام وسائل الاعلام مساء الخميس إن الرئيس محمود عباس عقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في جنين وقررت القيادة اعتبار «التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائما اعتبارا من الآن».

ومن بين القرارات التي اتخذتها القيادة كما قال أبو ردينة «التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات الأحادية والتوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا».

وأضاف أبو ردينة أن القيادة قررت أيضا «الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن واستكمال الانضمام الى بقية المنظمات الأممية والدولية».

وأوضح أن القيادة اتخذت قرارا بالتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني مشيرا إلى أن الرئيس عباس «يدعو جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق استشهاد الشاب يوسف محيسن (22 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها مساء الخميس في مواجهات اندلعت في بلدة (الرام) شمال مدينة (القدس) المحتلة عقب العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في مخيم (جنين) بالضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد شهداء اليوم جراء العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى 10 شهداء.