اقتصاد

«النفط» يرتفع مدعوماً بزيادة أقل من المتوقع للمخزونات الأميركية

منذ 3 ساعات
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ارتفعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد زيادة أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، بينما جعل انخفاض الدولار النفط أقل سعراً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً إلى 86.24 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتاً إلى 80.45 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير. 

ويقل هذا بكثير عن توقعات بزيادتها مليون برميل.

لكن على الرغم من الزيادة الأقل من المتوقع فإن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

كما تلقت الأسعار دعماً من تراجع الدولار الأميركي الذي انخفض مقابل اليورو أمس الأربعاء.

وأحد العوامل التي تحول دون ارتفاع أسعار النفط هو مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي بما يقوض الطلب على الوقود.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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