تسلا تسجل أرباحا قياسية في الربع الأخير من 2022

قالت شركة «تسلا» (Tesla) الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية إنها سجلت أرباحا تجاوزت التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن أرباحها الفصلية ارتفعت نحو 60% على أساس سنوي إلى 3.7 مليارات دولار، بزيادة 59% عن الأرباح المسجلة في الفترة نفسها قبل عام، وأشارت إلى أن معدل تسليم السيارات زاد بنحو 30%، حيث تجاوز عدد المركبات 400 ألف، وفقاً لـ «الجزيرة نت».

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك سبب انتعاش الطلب إلى التخفيضات الكبيرة في الأسعار، وكان سهم «تسلا» انخفض بشكل حاد العام الماضي، بعدما باع ماسك جزءا كبيرا من أسهمه فيها لتمويل صفقة شراء شركة «تويتر» (Twitter).

وأقرت الشركة العملاقة -التي فاجأت المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا- بوجود تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة و»بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة».

وقالت الشركة -في بيان- «في أي سيناريو، نحن مستعدون لعدم اليقين على المدى القصير»، مضيفة أن تحكمها المستمر في تكلفة الابتكار يجعلها قادرة على اجتياز عام 2023 بشكل أفضل من المنافسين.

وأضافت أن إستراتيجيتها على المدى الطويل تسعى إلى زيادة نمو الإنتاج بنسبة 50% سنويا، بسرعات متفاوتة.

وتراجعت أسهم تسلا نحو 50% عن مستواها قبل عام، مما يعكس المخاوف بشأن بيع شركات أخرى مركبات كهربائية وبشأن تباطؤ الاقتصاد والقلق من أن تعوق مساعي إيلون ماسك الأخرى الشركة، كما سعى العام الماضي لشراء تويتر.