فرنسا: لسنا في حالة حرب مع روسيا

(كونا) – أعربت فرنسا اليوم الخميس عن رفضها للتعليقات التي أدلت بها روسيا بعد القرار الغربي بارسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا والتي أشارت فيها إلى انخراط الدول الغربية في النزاع بأوكرانيا مؤكدة «أننا لسنا في حالة حرب مع روسيا».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في مؤتمر صحفي «نرد بوضوح شديد بأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا ولا أحد من شركائنا كذلك».

وأضافت «لا يشكل تسليم المعدات العسكرية إلى أوكرانيا في إطار ممارسة الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة نزاعا مشتركا».

ومن هذا المنطلق رفضت لوجندر هذه التعليقات الصادرة عن الكرملين.

وأوضحت المتحدثة «نحن مستعدون للعمل على مواصلة دعم الأوكرانيين في الأمور العسكرية حتى النصر».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء أن بلاده ستزود أوكرانيا ب 31 دبابة من طراز (أبرامز) فيما أعلن المستشار الألماني اولاف شولتس أن المانيا ستزود كييف بدبابات من طراز (ليوبارد 2) كما أعلنت عواصم غربية منها باريس عزمها هي الأخرى الانخراط في تحالف الدبابات الداعم لأوكرانيا.