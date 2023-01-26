مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية 

(قنا) – اقتحم مستوطنون اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما جرى اعتقال خمسة فلسطينيين، من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن عشرات المستوطنين، ومن بينهم عضو الكنيست السابق اليميني المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات الأقصى، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، فلسطينيين اثنين من بيت لحم وطوباس، واثنين آخرين من رام الله .

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت خلالها فلسطينيا.

وفي السياق ذاته نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مداخل مخيم الفوار، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، مما تسبب في إعاقة مرورهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي – بشكل شبه يومي – انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، من خلال اقتحام بلداتهم ومدنهم، والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتهم مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.