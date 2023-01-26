دوليات

«ميتا» توافق على عودة حسابات ترامب على «فيسبوك» و«إنستغرام»

منذ 4 ساعات
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قررت شركة «ميتا» السماح للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالعودة لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، بعد عامين من تعليق حساباته.

وقالت الشركة المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي في مدونة: «لا نريد أن نشكل عائقا أمام الخلاف المفتوح والعام والديمقراطي عبر منصات ميتا، خاصة في سياق الانتخابات في مجتمع مثل الولايات المتحدة».

وأضافت «ميتا»: «العامة يجب أن يكونوا قادرين على سماع ما يريد السياسيين قوله، سواء كان جيداً أو سيئاً أو قبيحاً، ليتمكنوا من القيام بخيارات صحيحة في صناديق الاقتراع».

وكانت منصات «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» قد علّقوا حسابات ترامب في يناير 2021، على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق لمبنى الكونغرس.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حساب ترامب على الموقع في نوفمبر. لكن ترامب لم ينشر أي تغريدات هناك حتى الآن.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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