واشنطن تعلن تفكيك شبكة دولية متخصصة في الهجمات السيبرانية

(كونا) – أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس عن تفكيك والسيطرة على شبكة مختصة في الهجمات السيبرانية بعد عملية لمكتب التحقيقات الفيدرالية (أف – بي – آي) استمرت عاما ونصف العام.

وقال وزير العدل الأمريكي ماريك غارلاند في بيان رسمي «لقد فككت وزارة العدل الليلة الماضية شبكة دولية لبرامج الفدية مسؤولة عن ابتزاز ومحاولة ابتزاز مئات الملايين من الدولارات من الضحايا في الولايات المتحدة وحول العالم».

وشدد على أن وزارة العدل «لن تدخر أي مورد لتحديد وتقديم أي شخص في أي مكان يستهدف الولايات المتحدة بهجوم برامج الفدية إلى العدالة وسنواصل العمل لمنع هذه الهجمات وتقديم الدعم للضحايا الذين تم استهدافهم كما سنواصل بالتعاون مع شركائنا الدوليين تعطيل الشبكات الإجرامية التي تنشر هذه الهجمات».

وكشف عن أن مجموعة (Hive ransomware) المختصة في الهجمات السيبرانية «استهدفت منذ يونيو 2021 أكثر من 1500 ضحية حول العالم وتلقت أكثر من 100 مليون دولار من مدفوعات الفدية».