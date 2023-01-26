وزير الدفاع الإيطالي: روسيا على وشك شن «هجوم حاسم» في أوكرانيا

(كونا) – أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن روسيا تتأهب لشن هجوم وشيك وحاسم في أوكرانيا مؤكدا ضرورة إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجباره على التفاوض.

وقال كروزيتو في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية حول التطورات الأخيرة في الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا ان بوتين على وشك شن الهجوم النهائي ويتعين إيقافه وإجباره على التفاوض.

وأعرب عن تشاؤمه بأن الصراع مع روسيا أخذ يكتسب دلالات مقلقة بشكل متزايد لأنني أرى أن احتمال سلام حقيقي ليس مجرد واجهة تتلاشى بل على العكس يحفر أخاديد الكراهية التي تخلق ظواهر من التسمم الإعلامي والدبلوماسي.

وحول تأثير الامدادات العسكرية الغربية الجديدة الى الجيش الأوكراني قال كروزيتو ان الأسلحة الجديدة التي سترسلها ايطاليا ستقتصر على الدفاع الجوي.

وأضاف أن كييف تعتقد أن الدبابات يمكن أن تغير مجرى الحرب.. أما نحن فسنوفر أنظمة للدفاع الجوي من الصواريخ نافيا ما تردد عن تقديم إيطاليا مدافع ميدانية.