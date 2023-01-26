وصول السفيرة الأميركية الجديدة لين تريسي إلى موسكو

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو عن وصول السفيرة الجديدة لين تريسي إلى العاصمة الروسية فجر اليوم الخميس، حسبما أفاد موقع «آر تي».

ونشرت السفارة الأميركية بموسكو تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بهذا الصدد.

يُشار إلى أن تريسي هي أول امرأة تتولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا.

وشغلت تريسي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أرمينيا منذ العام 2019. وقبل ذلك عملت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا بالخارجية الأميركية، وعملت كذلك في السفارة الأمريكية بموسكو خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة للسفير جون تيفت آنذاك.

وشغلت تريسي، التي تجيد الروسية وحصلت على درجة البكالوريوس في الشؤون السوفيتية من جامعة جورجيا ، بعض المناصب الأخرى في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، وكانت مختصة بمنطقة آسيا الوسطى.

يذكر أن منصب السفير الأميركي لدى في موسكو كان شاغراً منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 سبتمبر الماضي.