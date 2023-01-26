6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتستكمل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻜﺎراﻛﺎل اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ وﻋﻘﺪ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻴﻮروﻓﺎﻳﺘﺮ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ العقدين، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻼ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ دﻻل اﻟﻌﻨﺰي.
وتبحث ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد تكليفها ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺰورة واﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻟﻲ «ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ أﻋﻼه ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ ﺗﺰوﻳﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ دور وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن».
ويحضر الاجتماع اﻟﻤﺨﺘﺼوﻦ ﻓﻲ وزارتي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﺗﺤﺎد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
وتستكمل ﻟﺠ ﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوزات اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أو ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ويحضر الاجتماع اﻟﻤﺨﺘﺼوﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﺣﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت وﺷﺒﻬﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﻣﺎﻣﻲ، وﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻋﺒﺪ ﷲ داود اﻟﺴﻬﻠﻲ.
وتناقش ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺰر ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2022 اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وآﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص (اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ).
وتنظر اللجنة في ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ لها في نفس الجلسة، دور اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺨﺬة إزاء اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ.
وتبحث ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودور اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، كما تبحث اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن إﻧﺸﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ، وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وتناقش ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل.