«إيكونوميست»: الكويت لديها أعلى معدل بطالة بين الشباب.. خليجياً

ذكرت مجلة «ذي إيكونوميست»، في تقرير أمس الخميس، أن الكويت لديها الآن أعلى معدل بطالة بين الشباب في الخليج، مشيرةً إلى أن واحداً على الأقل من كل ستة مواطنين عاطلون عن العمل، موضحةً أن المواطنين يتذمرون من كل شيء؛ من الحفر في الطرقات إلى الحالة السيئة للتعليم، والرعاية الصحية.

وتطرقت المجلة إلى إرسال المشرعين مشروع قانون من لدفع قروض المواطنين، ما يعني ثمن السيارات الجديدة أو الإجازات أو أي شيء آخر قد يشتريه المواطنون عن طريق الائتمان.

وبموجب الاقتراح ستشتري الحكومة قروضاً استهلاكية بمليارات الدنانير، وستشطب الفائدة وجدولة السداد على رأس المال على مدى فترة طويلة، مع اقتطاع أقساط شهرية من بدل غلاء المعيشة المدفوع للمواطنين.

ويقول مؤيدو القرار إن ذلك سيساعد العائلات المتعثرة، فيما يقول المنتقدون إن الإجراء سيؤثر على المالية العامة، ويقدر البنك المركزي أن أكثر من 500 ألف كويتي لديهم قروض بقيمة 14 مليار دينار «46 مليار دولار».

وأوضحت المجلة أنه يجب أن تكون هذه أوقات ازدهار للكويت، فهي عاشر أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تضخ حوالي 2.8 مليون برميل في اليوم، وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، أقل من نصفهم من المواطنين، ويقول صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 8.7% العام الماضي، يعتبر صندوق الثروة السيادي فيها من أكبر الصناديق في العالم، ونسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 7% هي من بين أصغر الصناديق في العالم.