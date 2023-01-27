اقتصاد

«البيتكوين» تتداول عند 23 ألف دولار متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

انخفضت العملات المشفرة في تعاملات الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، رغم تراجع الإيثريوم دون مستوى 1600 دولار. 

وتراجعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.14% عند 23081.25 دولار، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.           

كما انخفضت الإيثريوم 1.48% إلى 1585.23 دولار، ، وتراجعت الريبل 1.05% عند 40.75 سنت.      

وتركز الأسواق على البيانات الأمريكية التي ستصدر لاحقًا اليوم والتي تشمل الإنفاق والدخل الشخصي ومبيعات المنازل قيد الانتظار، والتي قد تؤثر على قرار الفيدرالي الأسبوع المقبل بشأن الفائدة.

منذ 5 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

العراق.. انبوب نفط «البصرة ـ العقبة» سيرى النور قريباً

منذ أسبوعين

مصر تتوقع زيادة إيرادات قناة السويس في العام المالي الحالي بنسبة 15%

نوفمبر 5, 2022

العراق يخفض أسعار الإنترنت 20% بداية من الشهر المقبل

نوفمبر 27, 2022

«بلومبيرغ»: الاقتصاد الأميركي سينكمش في الربعين المقبلين

منذ 6 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى