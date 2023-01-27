«البيتكوين» تتداول عند 23 ألف دولار متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

انخفضت العملات المشفرة في تعاملات الجمعة لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، رغم تراجع الإيثريوم دون مستوى 1600 دولار.

وتراجعت البيتكوين بنسبة طفيفة 0.14% عند 23081.25 دولار، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.

كما انخفضت الإيثريوم 1.48% إلى 1585.23 دولار، ، وتراجعت الريبل 1.05% عند 40.75 سنت.

وتركز الأسواق على البيانات الأمريكية التي ستصدر لاحقًا اليوم والتي تشمل الإنفاق والدخل الشخصي ومبيعات المنازل قيد الانتظار، والتي قد تؤثر على قرار الفيدرالي الأسبوع المقبل بشأن الفائدة.