الخارجية التركية تستدعي سفير الدنمارك في أنقرة

(كونا) – استدعت وزارة الخارجية التركية الجمعة السفير الدنماركي في أنقرة داني أنان للاحتجاج على السماح بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في كوبنهاغن.

ونقلت وكالة الاناضول للأنباء التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الخارجية أكدت للسفير إدانة تركيا بأشد العبارات السماح بالعمل الاستفزازي الذي ينطوي على اعتداء ضد القرآن الكريم ويعتبر جريمة كراهية.

وأبلغت الخارجية السفير أنان أن موقف الدنمارك هذا غير مقبول مؤكدة أنها تتوقع عدم السماح بتنفيذ الفعل.

وأثار راسموس بالودان وهو ناشط يميني متطرف يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية حفيظة تركيا من خلال تنظيم مظاهرة حرق خلالها القرآن في السويد يوم 21 يناير الجاري.

وانتقدت أنقرة الأسبوع الماضي السلطات السويدية على سماحها بالقيام بالمظاهرة خارج السفارة التركية.