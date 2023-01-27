الشرطة الأميركية تعلن القبض على قاتلة مبتعث سعودي

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على قاتلة المبتعث السعودي الوليد الغريبي، في ولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت شرطة فيلادلفيا في بنسلفانيا، في بيان، إن القاتلة تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاماً)، وأقدمت على قتل السعودي الغريبي، يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الشرطة أن رودجرز محتجزة لديها، وقد وجهت لها تهم القتل والسرقة والسطو وحيازة أدوات الجريمة.

وأمس الخميس، قالت “عكاظ” السعودية، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إنه تم العثور على جثة الغريبي، يوم الاثنين، في دورة مياه بالمبنى الذي كان يسكنه، وعليها آثار طعن في رقبته.

وكانت الشرطة الأمريكية قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال المتهمة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فقد كان القتيل على بعد شهرين من إنهاء دراسته، وأن أشخاصاً تواصلوا معه بهدف شراء بعض قطع الأثاث بعدما نشر إعلاناً على “فيسبوك”، ثم قتلوه وسرقوا أمواله.