دوليات

روسيا: إنهاء صراع أوكرانيا بيد الرئيس الأمريكي.. لكنه لا يريد ذلك

منذ 4 ساعات
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قال الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في إفادة يومية: مفتاح نظام كييف بيد واشنطن إلى حد كبير.
وأضاف: نرى الآن أن القائد الحالي للبيت الأبيض.. لا يريد استخدام هذا المفتاح. فهو على العكس من ذلك يختار مسار ضخ المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وكثيراً ما تتهم موسكو واشنطن بإعطاء أوامر لأوكرانيا وإطالة أمد الصراع من خلال تزويد كييف بالأسلحة. من جهتها تقول الولايات المتحدة إن روسيا شنت حرباً وحشية باختيارها ويمكن أن تنهيها بسحب قواتها.
وبلغ التوتر بين الجانبين مستويات غير مسبوقة على مدار العام الماضي، وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها سترسل إلى أوكرانيا 31 دبابة متطورة من طراز إم1 أبرامز بقيمة 400 مليون دولار في غضون أشهر.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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