دوليات

قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران

منذ 5 ساعات
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(أ ف ب) – قتل مسلّح برشاش كلاشنيكوف مسؤولا يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة أذربيجان في طهران الجمعة وجرح حارسين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية. 

وأكد بيان الخارجية الذي وصف وضع الجريحين بـ”المرضي” أنه تم إطلاق تحقيق.

تضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية ولطالما اتّهمت باكو بتأجيج النزعات الانفصالية على أراضيها.

ويهيمن الفتور تقليديا على العلاقات بين باكو وطهران إذ إن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفا مقرّبا لتركيا، الخصم التاريخي لإيران.

كما أن إيران تتوجس من التعاون العسكري بين أذربيجان وإسرائيل التي تعد مزوّدا مهما للأسلحة إلى باكو، مشيرة إلى أن تل أبيب قد تستخدم الأراضي الأذربيجانية للتحرّك ضد إيران.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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