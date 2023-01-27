موسكو تسجل أعلى نسبة زواج في أكثر من 100 عام

دوّنت دوائر السجل المدني في العاصمة الروسية العام الماضي رقما قياسيا في عقود الزواج، كان الأول من نوعه منذ سنة 1918.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أناتساسيا راكوفا قولها: “عدد الزيجات آخذ في الازدياد منذ عام 2022 وسجّلنا العدد الأكبر للزيجات بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وقد تزوّج 100613 عريسا وعروسة في العاصمة، في أكبر معدّل بتاريخ الأحوال المدنية منذ عام 1918″.

يشار إلى أن برج OKO أصبح عام 2022 أكثر أماكن الزفاف شعبية، حيث تزوج أكثر من 1500 من العرسان.

وأقام أكثر من 1300 من العرسان زفافهم في كنيسة “ماترونا” بموسكو، فيما تزوج حوالي 1000 منهم في فندق Danilovsky Park Hotel وأماكن شهيرة أخرى.