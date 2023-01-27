اقتصاد

«ميد»: 197 مليار دولار القيمة الإجمالية للمشروعات في الكويت

منذ ساعة واحدة
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• تحتل المرتبة السادسة إقليمياً والرابعة خليجياً في سوق المشروعات

• 2.6 تريليون دولار قيمة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي 

 

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر «ميد بروجكتس» الذي يتعقب المشروعات في منطقة الخليج ارتفع بنسبة 0.4 في المئة خلال الفترة من 9 ديسمبر 2022 إلى 13 يناير 2023، موضحة أن قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في المنطقة في نهاية تلك الفترة بلغت 3.2 تريليون دولار، هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على 82 في المئة منها، أي ما يساوي 2.6 تريليون دولار.

ولفتت إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع في الكويت بلغت 197 مليار دولار، لتحتل المرتبة السادسة إقليمياً والرابعة خليجياً، في حين سجلت الإمارات أفضل أداء خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضي إلى 13 يناير الجاري، حيث ارتفع صافي القيمة الإجمالية للمشاريع النشطة بنسبة 8.9 في المئة إلى 589 مليار دولار.

وجاءت عُمان بعد الإمارات بزيادة في مشاريعها خلال الفترة بنحو 8.3 في المئة، إذ يعكس تقدم أداء السلطنة تحسن النظرة المستقبلية الاقتصادية بفضل أسعار النفط المرتفعة وتركيز الحكومة على تطوير قطاعات جديدة مثل الهيدروجين.

وتملك عُمان 11 مشروع هيدروجين بميزانية مجمعة تبلغ 52 مليار دولار، علماً بأن سوق المشاريع في عُمان كان قد انخفض بنحو 5.4 في المئة خلال العام الماضي.

وظلت سوق المشروعات السعودية بالمرتبة الأولى كأكبر سوق مشروعات خليجي، حيث بلغت قيمة إجمالي المشروعات النشطة فيه نحو تريليون و391 مليون دولار.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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