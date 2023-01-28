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إنفوجراف | أبرز العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني التي وقعت بالقدس في العقد الأخير

منذ 3 ساعات
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عملية القدس، التي نفذها الشهيد خيري علقم مساء الجمعة 27 يناير الجاري في قلب الحي الاستيطاني النبي يعقوب شمالي القدس المحتلة، وفقاً لـ«الجزيرة.نت»

وأصاب نحو 12 شخصا توفي 8 منهم على الفور، تعيد إلى الأذهان سلسلة من العمليات الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين إسرائيليين وجنود في مدينة القدس المحتلة خلال العقد الأخير، هذه أبرزها:

18 نوفمبر – 2014

مقتل 5 إسرائيليين وجرح عدد آخر داخل كنيس يهودي في عملية نفذها المقدسيان غسان (27 عاما) وعدي أبو الجمل (22 عاما).

29 أكتوبر – 2014:

إطلاق نار يستهدف الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي عرف بتصدّر اقتحامات المسجد الأقصى، أسفرت عن إصابته بجروح بالغة واستشهاد المنفذ.

6 مارس – 2015:

إصابة 5 إسرائيليين، بينهم 4 من جنود في محطة انتظار للقطار، في عملية دهس في منطقة راس العامود.

13 أكتوبر – 2015:

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أكثر من 20 خلال إطلاق نار على حافلة نفذه الشهيد بهاء عليان، وفي عملية دهس وطعن منفصلة في القدس.

14 ديسمبر – 2015:

إصابة 10 إسرائيليين في عملية دهس قرب موقف للحافلات بمدخل القدس الغربية.

3 فبراير – 2016:

مقتل مجندة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وطعن عند باب العامود، في عملة نفذها فلسطينيان من الضفة.

12 فبراير – 2016:

إصابة جنديين من وحدة حرس الحدود، في عملية طعن استهدفت جنودا في باب العامود في البلدة القديمة.

8 مارس – 2016:

إصابة شرطيين إسرائيليين، أحدهما بجروح خطيرة، في إطلاق نار في شارع صلاح الدين، واستشهاد المنفذ.

9 أكتوبر – 2016:

مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار، واستشهاد المنفذ بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

8 يناير – 2017:

مقتل 4 جنود في عملية دهس في حي أرمون هنتسيف الاستيطاني في القدس، وجرح 15 آخرين.

16 يونيو – 2017:

مقتل مجندة وإصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار وطعن نفذها 3 فلسطينيين.

14 يوليو – 2017:

مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، استشهدوا لاحقا داخل المسجد الأقصى.

26 سبتمبر – 2017:

مقتل 3 جنود وإصابة آخر، واستشهاد فلسطيني في إطلاق نار قرب مستوطنة «هار أدار» شمالي القدس.

16 مايو – 2021:

إصابة 6 من أفراد الشرطة الإسرائيلية عند حاجز عسكري على مدخل حي الشيخ جراح في القدس واستشهاد المنفذ.

13 سبتمبر – 2021:

إصابة إسرائيليين اثنين في طعن في محل تجاري قرب المحطة المركزية للحافلات في القدس الغربية.

21 نوفمبر – 2021:

مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم.

7 مارس – 2022:

إصابة جنديين في عملية طعن داخل سوق القطانين في القدس القديمة.

20 مارس – 2022:

إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني بمنطقة باب العامود شرقي القدس.

9 أكتوبر – 2022:

مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار نفذه الشاب عدي التميمي، الذي استشهد لاحقا في عملية أخرى بعد إطلاقه النار على حراس مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

23 نوفمبر – 2022:

عملية تفجير مزدوجة استهدفت محطة للحافلات، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22 آخرين.

27 يناير – 2023:

مقتل 8 قتلى وإصابة 10 جراء إطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

28 يناير – 2023:

إصابة مستوطنين إسرائيليين بجروح أحدهما في حالة بالغة الخطورة- إثر إطلاق نار في حي سلوان قرب مدينة القدس القديمة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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