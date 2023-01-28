إنفوجراف | أبرز العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني التي وقعت بالقدس في العقد الأخير

عملية القدس، التي نفذها الشهيد خيري علقم مساء الجمعة 27 يناير الجاري في قلب الحي الاستيطاني النبي يعقوب شمالي القدس المحتلة، وفقاً لـ«الجزيرة.نت»

وأصاب نحو 12 شخصا توفي 8 منهم على الفور، تعيد إلى الأذهان سلسلة من العمليات الفلسطينية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مستوطنين إسرائيليين وجنود في مدينة القدس المحتلة خلال العقد الأخير، هذه أبرزها:

18 نوفمبر – 2014

مقتل 5 إسرائيليين وجرح عدد آخر داخل كنيس يهودي في عملية نفذها المقدسيان غسان (27 عاما) وعدي أبو الجمل (22 عاما).

29 أكتوبر – 2014:

إطلاق نار يستهدف الحاخام المتطرف يهودا غليك، الذي عرف بتصدّر اقتحامات المسجد الأقصى، أسفرت عن إصابته بجروح بالغة واستشهاد المنفذ.

6 مارس – 2015:

إصابة 5 إسرائيليين، بينهم 4 من جنود في محطة انتظار للقطار، في عملية دهس في منطقة راس العامود.

13 أكتوبر – 2015:

مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة أكثر من 20 خلال إطلاق نار على حافلة نفذه الشهيد بهاء عليان، وفي عملية دهس وطعن منفصلة في القدس.

14 ديسمبر – 2015:

إصابة 10 إسرائيليين في عملية دهس قرب موقف للحافلات بمدخل القدس الغربية.

3 فبراير – 2016:

مقتل مجندة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وطعن عند باب العامود، في عملة نفذها فلسطينيان من الضفة.

12 فبراير – 2016:

إصابة جنديين من وحدة حرس الحدود، في عملية طعن استهدفت جنودا في باب العامود في البلدة القديمة.

8 مارس – 2016:

إصابة شرطيين إسرائيليين، أحدهما بجروح خطيرة، في إطلاق نار في شارع صلاح الدين، واستشهاد المنفذ.

9 أكتوبر – 2016:

مقتل جنديين اثنين وإصابة 8 آخرين في 3 عمليات إطلاق نار، واستشهاد المنفذ بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

8 يناير – 2017:

مقتل 4 جنود في عملية دهس في حي أرمون هنتسيف الاستيطاني في القدس، وجرح 15 آخرين.

16 يونيو – 2017:

مقتل مجندة وإصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار وطعن نفذها 3 فلسطينيين.

14 يوليو – 2017:

مقتل شرطيين اثنين في إطلاق نار نفذها 3 فلسطينيين من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر، استشهدوا لاحقا داخل المسجد الأقصى.

26 سبتمبر – 2017:

مقتل 3 جنود وإصابة آخر، واستشهاد فلسطيني في إطلاق نار قرب مستوطنة «هار أدار» شمالي القدس.

16 مايو – 2021:

إصابة 6 من أفراد الشرطة الإسرائيلية عند حاجز عسكري على مدخل حي الشيخ جراح في القدس واستشهاد المنفذ.

13 سبتمبر – 2021:

إصابة إسرائيليين اثنين في طعن في محل تجاري قرب المحطة المركزية للحافلات في القدس الغربية.

21 نوفمبر – 2021:

مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني فادي أبو شخيدم.

7 مارس – 2022:

إصابة جنديين في عملية طعن داخل سوق القطانين في القدس القديمة.

20 مارس – 2022:

إصابة شرطيين إسرائيليين في عملية طعن نفذها فلسطيني بمنطقة باب العامود شرقي القدس.

9 أكتوبر – 2022:

مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار نفذه الشاب عدي التميمي، الذي استشهد لاحقا في عملية أخرى بعد إطلاقه النار على حراس مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

23 نوفمبر – 2022:

عملية تفجير مزدوجة استهدفت محطة للحافلات، وأسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 22 آخرين.

27 يناير – 2023:

مقتل 8 قتلى وإصابة 10 جراء إطلاق نار في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

28 يناير – 2023:

إصابة مستوطنين إسرائيليين بجروح أحدهما في حالة بالغة الخطورة- إثر إطلاق نار في حي سلوان قرب مدينة القدس القديمة.