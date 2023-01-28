الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في فلسطين

(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أعقاب هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين وعملية إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في القدس.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل في بيان إن تسعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 خلال عملية لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنين أمس الأول الخميس ما يرفع عدد الضحايا الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 30 قتيلا منذ بداية العام الجاري.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت العام الماضي أكثر من 150 شخصا في الضفة الغربية بينهم 30 طفلا وهو أعلى رقم منذ نهاية الانتفاضة الثانية عام 2005.

ودعا الطرفين إلى بذل كل ما في وسعهما لتهدئة الوضع واستئناف التنسيق الأمني إذ أنه أمر مهم لمنع المزيد من أعمال العنف.