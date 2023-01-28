أمنيات

الداخلية: إغلاق فوري لورشتين تزودان المركبات بالعوادم المخالفة

منذ ساعتين
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قامت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بحملة مرورية وتفتيشية اليوم السبت على منطقة أبو حليفة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة أسفرت عن إغلاق فوري لورشتين مخالفتين للقرار الوزاري رقم 2022/76 تقومان بتزويد المركبات بالعوادم المخالفة «التي تصدر منها اصوات مزعجة»، كما تم العثور على 6 لوحات معدنية تخص المركبات مخبأة بإحدى الورش.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وأكدت الإدارة استمرار الحملات المرورية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وذلك حرصاً على تطبيق القانون على الجميع وضبط الخارجين عن القانون، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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