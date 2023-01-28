السعودية تدين حرق المصحف الشريف في كوبنهاغن 

(كونا) – أعربت السعودية اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن على حرق نسخ من المصحف الشريف وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأكيد موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات.

وشددت الوزارة على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بالتصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.