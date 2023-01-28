السعودية تعتزم إطلاق مشاريع لبناء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة

أعلنت المملكة العربية السعودية اعتزامها إطلاق مشاريع لبناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات في 14 مدينة في المملكة.

وقال عصام الجبير، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مشاريع الترفيه السعودية (سفن)، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه: إن “هذه المشاريع تشمل حديقة مائية بالمنطقة الشرقية وحديقة مغامرات في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف الجبير، في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية، أنه “تمت ترسية مشروعين حتى الآن؛ الأول مشروع الحمراء في الرياض، والثاني مشروع بمحافظة تبوك”.

وأشار إلى أن أكثر من 24 ألف شخص شاركوا في فحص شامل لمعرفة رغبات ومتطلبات المجتمع والزوار، سواء من داخل المملكة أو خارجها.

ولفت إلى أنه تم الاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، كما وضعت خطط ودراسات متكاملة لمعرفة المنتج المناسب للمجتمع.

وقال الجبير: إن “شركة (سفن) تركز على إيجاد بيئة ترفيهية مبتكرة للسكان والمقيمين في السعودية”.

وأوضح أن مشروع الوجهة الترفيهية في تبوك سيقدم خيارات ترفيهية واجتماعية وثقافية للزوار، تشمل مختلف الأعمار وفئات المجتمع.

وتوقع رئيس شركة “سفن” أن يكتمل المشروع خلال 24 شهراً، حيث من المقرر افتتاحه في العام 2024.

وشركة مشاريع الترفيه السعودية هي الذراع الاستثمارية والتنفيذية لصندوق الاستثمارات العامة بقطاع الترفيه، بدأت أعمالها في الربع الأول من عام 2018.

وتهدف الشركة لبناء المشاريع الترفيهية الكبرى والمستدامة في السعودية، من خلال الاستثمار والتطوير والتشغيل لمختلف المشاريع والمقاصد الترفيهية بالشراكة مع مستثمرين محليين وعالميين.

وأعطت المملكة أولوية كبيرة للمواسم والمشاريع الترفيهية، لا سيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 قبل ستة أعوام، ابتداء من موسم الرياض، الذي ينطلق في شهر أكتوبر ويستمر إلى منتصف ديسمبر من كل عام.

وتهدف المملكة من ذلك إلى تعزيز السياحة الداخلية وجذب السياح الأجانب في إطار خططها لتنويع إيرادات الدولة.