اقتصاد

الوقود الروسي يتدفق على أوروبا قبل الحظر

منذ 3 ساعات
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يقوم موردو النفط بتوجيه كميات هائلة من زيت الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدخل فيه حظر على واردات الوقود حيز التنفيذ خلال أيام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت.

وأفادت بيانات صادرة عن شركة فورتيكسا، وجمعتها بلومبرغ، بأن بعض دول التكتل استوردت أكثر من 600 ألف برميل من وقود الديزل يومياً خلال الأيام الـ 23 الأولى من الشهر الجاري.

وهذا أعلى بقليل من متوسط واردات 2022، والكميات التي جرى توريدها على مدار نفس الفترة من العام الماضي قبل انطلاق غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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