اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات لكوريا الجنوبية

ذكرت صحيفة «سانكي»، اليوم السبت، أن اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في ظل سعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول لتحسين العلاقات الثنائية وسط أجواء أمنية متوترة في شرق آسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها، القول إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية، والتي فرضتها في عام 2019 بسبب النزاع المتعلق بالعمل القسري للعمال الكوريين في اليابان في زمن الحرب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الدول المجاورة سلسلة من المحادثات بهدف حل هذا النزاع.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى المسؤولين بوزارتي الخارجية والتجارة في اليابان، للتعليق على تقرير الصحيفة عندما اتصلت بهم رويترز خارج ساعات العمل المعتادة.

وكان وزيرا خارجية البلدين التقيا في طوكيو هذا الشهر لإجراء محادثات.

وأفادت وكالة جيجي للأنباء، أمس الجمعة، بأنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الوزيرين، يوم الاثنين، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، حيث يقترب الجانبان من الانتهاء من خطة لحل النزاع.

ويشترك الجاران الآسيويان وهما حليفان للولايات المتحدة في تاريخ مرير يعود إلى استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى عام 1945.