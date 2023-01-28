تقارير صهيونية: حرفية خيري علقم العالية.. تهزُّ منظومتنا الأمنية

أثارت «الحرفية العالية» التي تمتع بها الشهيد خيري علقم خلال تنفيذه عملية القدس، في مستوطنة النبي يعقوب، قلقاً عالياً في المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال، وفقاً لتقارير إعلامية صهيونية.

ويقول المراسل العسكري في القناة 14 العبرية، هالل روزن، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في دولة الاحتلال تؤكد أن الشهيد علقم أوقع عدداً كبيراً من القتلى وإصابات دقيقة في صفوف المستوطنين، باستخدام مسدس واحد فقط، وهو ما يشير إلى أنه قد يكون أجرى تدريبات مسبقة عليه.

وتشير التقديرات الأمنية في دولة الاحتلال إلى أن الشهيد علقم أجرى جولة استكشافية في المنطقة، قبل يومين من العملية، على الأقل.

وذكر المراسل العسكري الصهيوني أن الشهيد كان يعمل كهربائياً، ولم يعتقل سابقاً، ولم تتوفر لدى أجهزة الاحتلال معلومات استخباراتية حول نيته تنفيذ عملية فدائية.

وبعد العملية، أجرى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، جولة في مكان العملية، وقد ظهرت عليه علامات الصدمة والشحوب، وهاجم مستوطنون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد زيارته للموقع واتهموه بالفشل.

ويرى خبراء فلسطينيون أن من دلالات عمليتي القدس إمكانية الوصول لأهداف إسرائيلية والرد على عملياتها وإيقاع قتلى بأقل الإمكانات، ما يؤشر لفشل العمليات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية.