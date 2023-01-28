دوليات

«تويتر» تتيح لمستخدميها الطعن على تعليق حساباتهم اعتباراً من فبراير

منذ ساعتين
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(رويترز) – أكدت شركة تويتر، أنها ستوفر لمستخدميها اعتبارا من الأول من فبراير، إمكانية الطعن على قرار تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم، بموجب المعايير الجديدة لمنصة التواصل الاجتماعي من أجل إعادة تفعيل الحساب.

ووفقا للمعايير الجديدة، التي تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة، في أكتوبر الماضي، فإنه لن يتم تعليق الحسابات على تويتر إلا في حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين وغير ذلك.

وقالت شركة تويتر إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة من تعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر، تعرض إيلون ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة حول طائرة الملياردير. لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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