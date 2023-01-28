ثلاثة قتلى ومفقود إثر أمطار غزيرة بمدينة أوكلاند في نيوزيلندا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم واعتبر شخص آخر في عداد المفقودين، بسبب هطول أمطار غزيرة على أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي اليوم أنها عثرت على جثتي شخصين في الضاحية الشمالية للمدينة، فيما قضى ثالث في سيول جرفت منزلا قرب وسط المدينة، بينما فقد رابع في سيول جنوب أوكلاند.

من جانبها، أفادت إدارة الطوارئ في المدينة بأن منسوب مياه الأمطار بلغ 265 ملليمترا الليلة الماضية في أجزاء من أوكلاند التي يقطنها حوالي 1.6 مليون شخص.

وأغلقت الأمطار الطرق السريعة وغمرت المنازل فيما تقطعت السبل بمئات الأشخاص في مطار أوكلاند خلال الليل بعد توقف جميع الرحلات الجوية .

وتوجه كريس هيبكينز رئيس الوزراء الجديد إلى أوكلاند على متن طائرة عسكرية بعد إعلان حالة الطوارئ في المنطقة، حيث حث المواطنين على البقاء في منازلهم.

وتوقعت الأرصاد الجوية مزيدا من الأمطار، مشيرة إلى أن يوم أمس الجمعة كان أكثر الأيام رطوبة في أوكلاند ، حيث تلقت بعض الأماكن 15 سم (6 بوصات) من الأمطار في ثلاث ساعات فقط.