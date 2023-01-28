دوليات

طالبان تمنع الطالبات من خوض امتحان القبول في الجامعات

منذ ساعتين
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أمرت وزارة التعليم العالي في حكومة طالبان الجامعات الخاصة في أفغانستان بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول الشهر المقبل، مما يؤكد سياستها بشأن فرض قيود على التعليم الجامعي للفتيات.
ووجهت الوزارة رسالتها إلى المؤسسات التعليمية في الأقاليم الشمالية بأفغانستان، بما في ذلك كابل، حيث من المقرر إجراء الامتحانات في نهاية فبراير، وأفادت الرسالة بأن المؤسسات التي تخالف القواعد ستواجه إجراءات قانونية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أبلغت الجامعات في ديسمبر بعدم السماح بدخول الطالبات «حتى إشعار آخر»، وبعد أيام، أوقفت الحكومة معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، كما أغلقت السلطات معظم المدارس الثانوية للبنات.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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