مجلس الأمة

فارس العتيبي يقترح تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان

منذ ساعة واحدة
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أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، واستعجال المرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني للسرطان.

 

ونص الاقتراح على ما يلي:
 
نظرا لتزايد عدد الإصابات بحالات السرطان في الكويت ، وفي ضوء الميزانية لكبيرة المخصصة لوزارة الصحة، والتي يجب أن توظف لتطوير مستوى الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية.
 
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
 
– العمل على تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، مع الاستعجال بالمرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني لعلاج السرطان، وتزويده بأفضل الوسائل والأجهزة.
 
– الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية والاستفادة من خبراتهم.
 
– توفير الأدوية اللازمة لعلاج السرطان بكميات مناسبة.
 
– فتح الباب أمام علاج حالات من الخارج.
 
– إطلاق حملات توعوية لخطورة مرض السرطان وسبل الوقاية منه.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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