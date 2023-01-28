فارس العتيبي يقترح تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان

أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، واستعجال المرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني للسرطان.
ونص الاقتراح على ما يلي:
نظرا لتزايد عدد الإصابات بحالات السرطان في الكويت ، وفي ضوء الميزانية لكبيرة المخصصة لوزارة الصحة، والتي يجب أن توظف لتطوير مستوى الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات، والاستعانة بالخبرات الأجنبية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
– العمل على تحويل الكويت إلى مركز إقليمي لعلاج السرطان، مع الاستعجال بالمرحلة الثانية من زيادة السعة السريرية للمركز الوطني لعلاج السرطان، وتزويده بأفضل الوسائل والأجهزة.
– الاستعانة بالخبرات الأجنبية وتدريب الكوادر الوطنية والاستفادة من خبراتهم.
– توفير الأدوية اللازمة لعلاج السرطان بكميات مناسبة.
– فتح الباب أمام علاج حالات من الخارج.
– إطلاق حملات توعوية لخطورة مرض السرطان وسبل الوقاية منه.