كوريا الشمالية تنتقد تعهدات أميركا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية‭ ‬أن بيونجيانج نددت اليوم السبت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن «تتجاوز الخط الأحمر» لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.

وأدلت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بهذه التصريحات في بيان نقلته وكالة الأنباء قائلة إن كوريا الشمالية «ستقف في نفس الخندق» مع روسيا ضد الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة قبل أيام إنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدما بعد أن أصدرت ألمانيا إعلاناً مماثلاً. وقد ألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا ضد الغزو الروسي من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في البيان «أعبر عن قلقي الشديد بشأن تصعيد الولايات المتحدة لوضع الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري».