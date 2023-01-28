دوليات

3 قتلى و4 جرحى في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
وذكرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية نقلا عن شرطة الولاية أن ثلاثة من الضحايا أصيبوا بالرصاص داخل سيارة فيما أصيب الأربعة الآخرون أثناء وقوفهم خارج منزل.
وبحسب ما ورد فإن الأشخاص الأربعة نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.
ولم تتوفر حتى الآن أية معلومات عن المشتبه به أو الدافع لإطلاق النار.
ويأتي حادث إطلاق النار بعد نحو خمسة أيام من حادث مماثل في موقعين شمالي كاليفورنيا خلفا سبعة قتلى وذلك في أعقاب إطلاق نار جماعي وقع في قاعة للرقص في مونتيري بارك بكاليفونيا وراح ضحيته 11 شخصا.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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