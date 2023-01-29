دوليات

أوكرانيا تجمّد ممتلكات 182 شركة من روسيا وبيلاروسيا

منذ 48 دقيقة
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فرضت أوكرانيا عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسيا وثلاثة أفراد، في أحدث سلسلة من الخطوات التي يتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لقطع صلة بلاده مع كل من موسكو ومينسك.

وقال زيلينسكي في كلمة مصوّرة، «تم تجميد ممتلكاتهم في أوكرانيا، سيتم استخدام ممتلكاتهم في (إجراءات) الدفاع عن بلادنا».

ووفقاً للقائمة التي نشرها مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فإن الشركات الخاضعة للعقوبات تعمل بشكل رئيسي في نقل البضائع وتأجير المركبات وإنتاج المواد الكيماوية.

وفرضت أوكرانيا عقوبات على مئات الأفراد والشركات في روسيا وبيلاروسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

منذ 48 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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