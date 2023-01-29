إيران تُحبط هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف مصنعاً عسكرياً 

(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن الانفجار القوي الذي وقع في مصنع عسكري في مدينة إصفهان بوسط إيران نجم عن هجوم «فاشل» بطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء «أصاب الدفاع الجوي واحدة من (الطائرات المسيرة).. ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا. ولحُسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح وألحق أضراراً طفيفة بسقف المصنع».

كانت وكالات أنباء إيرانية قد أفادت في وقت سابق بوقوع الانفجار القوي، وبثت تسجيلاً مصوراً يظهر وميضاً من الضوء في المصنع الذي قيل إنه مصنع ذخيرة، وشوهدت عربات طوارئ وعربات إطفاء خارج المصنع.

وفي يوليو، قالت إيران إنها اعتقلت مجموعة مخربة مؤلفة من نشطاء أكراد يعملون لصالح إسرائيل كانت تخطط لتفجير مركز صناعي دفاعي «حساس» في أصفهان.

وقال بيان وزارة الدفاع «الهجوم لم يؤثر على منشآتنا ومهماتنا.. ولن يكون لمثل هذه الإجراءات العمياء تأثير على استمرار مسيرة تقدم البلاد».

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.

وأثارت الانفجارات المخاوف في بعض الأحيان وذلك في ظل حالة التوتر مع إسرائيل والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.

وتهدد إسرائيل منذ وقت طويل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.