اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند 0.305 فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.36 في المئة لمستوى 0.331 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.378 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.29 في المئة إلى مستوى 0.331 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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