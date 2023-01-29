مجلس الأمة

المطر يطالب رئيس الوزراء بإقالة قياديي «التربية» فوراً

منذ 3 ساعات
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طالب رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر رئيس الوزراء «بإقالة جميع القياديين في التربية فوراً على خلفية الغش في الاختبارات الذي دمر الكويت تدميراً وأصبح ظاهرة ثم ثقافة مجتمع»، مستغرباً أن «وكيل وزارة التربية في اجتماع اللجنة التعليمية يقول أن الوزارة لم تلحظ غشاً خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها تحركت وأبلغت وزارة الداخلية بعدما رأت تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي».

وأعلن المطر عن «الانتهاء من تجهيز طلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة عن ظاهرة الغش وتم توقيعه من 10 نواب، على أن تُعقد الجلسة في الأسبوع الأول من فبراير، وسيعرض في الجلسة اقتراح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، ولنا ملاحظات عليه، بالإضافة إلى تقرير التعليمية البرلمانية».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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